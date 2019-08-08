Звезда "Мажора" родила сына после тайной свадьбы

Их с мужем роман начался еще в школе

36-летняя актриса Карина Разумовская родила сына от бизнесмена Егора Бурдина, с которым знакома со школьной скамьи.

Звезда "Мажора" тщательно скрывала информацию о своей беременности. В соцсети Разумовская выкладывала либо старые фото, либо свои портреты без животика. Ни один поклонник актрисы не догадался о ее интересном положении.

О счастливом событии в семье Разумовской и Бурдина Peopletalk узнал от их друзей. Никаких подробностей пока не приводится. Примечательно, что свой брак пара оформила тоже тайно. Они поженились в Петербурге, причем актриса пришла на торжество в джинсах и косухе.

Карина и Егор начали встречаться еще в школе. На первом курсе института они расстались и обзавелись своими семьями. Затем последовали разводы и почти случайное воссоединение. В 2018 году они поженились.