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Звезда "Мажора" родила сына после тайной свадьбы

08:23
  • четверг
  • 08 августа 2019

Их с мужем роман начался еще в школе

36-летняя актриса Карина Разумовская родила сына от бизнесмена Егора Бурдина, с которым знакома со школьной скамьи. 
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Звезда "Мажора" тщательно скрывала информацию о своей беременности. В соцсети Разумовская выкладывала либо старые фото, либо свои портреты без животика. Ни один поклонник актрисы не догадался о ее интересном положении. 

О счастливом событии в семье Разумовской и Бурдина Peopletalk узнал от их друзей. Никаких подробностей пока не приводится. Примечательно, что свой брак пара оформила тоже тайно. Они поженились в Петербурге, причем актриса пришла на торжество в джинсах и косухе. 

Карина и Егор начали встречаться еще в школе. На первом курсе института они расстались и обзавелись своими семьями. Затем последовали разводы и почти случайное воссоединение. В 2018 году они поженились.

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