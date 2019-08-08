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Автобус рухнул с обрыва: опубликовано видео с места смертельного ДТП под Новороссийском

08:05
  • четверг
  • 08 августа 2019

Жертвами аварии стали женщина и двое детей

Под Новороссийском произошла крупная авария с автобусом. По уточненным данным, сейчас в больницах находится 44 человека, в том числе 12 детей. 10 пострадавших прооперитованы. Состояние пяти из них медики оценивают, как тяжелое, передает "ТВ Центр".

ДТП произошло на автотрассе Краснодар - Новороссийск у поселка Верхнебаканский вечером 7 августа. После столкновения пассажирский автобус и автомобиль упали в пропасть с 10-метровой высоты. Жертвами аварии стали женщина и двое детей, они находились во внедорожнике.

Автобус, который принадлежит одному из местных санаториев, перевозил 42 человека. Среди них жители Подмосковья, Кубани и Удмуртии. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

"В настоящий момент аварийно-спасательные работы завершены, пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу города Новороссийска. На месте работает оперативная группа. Всего привлечено свыше 150 человек личного состава и свыше 55 единиц техники", - сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Открыта горячая линия, телефон: 8 (861) 268-64-40

Оба водителя в аварии выжили. Уже известно, что тест на алкоголь у них отрицательный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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