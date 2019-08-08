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Нарушено движение: в Хабаровском крае ливни затопили дороги

08:40
  • четверг
  • 08 августа 2019

Более чем на полтора метра поднялся уровень воды в реке Темная

В Приамурье продолжает снижаться уровень воды в реках. Число подтопленных домов сократилось до 20. В Иркутской области проводят дезинфекцию зданий и продолжают расчищать завалы. Под застройку новых жилых домов выделены 630 гектаров земельных участков. Во всех населённых пунктах региона восстановлено электроснабжение. А в Хабаровском крае и Еврейской автономной области приближается пик наводнения.

В Хабаровске подходит к концу закрытие ворот дамбы на реке Амур, там, где существует реальная угроза затопления городских улиц, находящихся в низине. Район Затона. Отсюда убрали все пришвартованные суда. При помощи земснаряда идёт засыпка песка на дно реки. Сверху кладут сланец и суглинок, возводя своеобразную стену. Уровень воды начинает постепенно подниматься - но угрозы пока нет и строительство дамбы завершится со дня на день, передает "ТВ Центр".

Только за 7 августа в Хабаровском крае из-за дождей более чем на полтора метра поднялся уровень воды в реке Темная. Алексеевский ключ и того больше - на два метра. Под воду начали уходить дороги. Нарушено транспортное сообщение между несколькими населенными пунктами.

В Еврейской автономной области вода, затопив луга, подошла практически вплотную к дорогам и жилым домам. Дамбу строят при помощи мешков с песком. По прогнозам, пик паводка здесь наступит дня через два.

В Иркутской и Амурской областях волна уже схлынула. Военные приступили к дезинфекции территории. Дома и участки обрабатывают специальной смесью.

Несмотря на то, что вода отступила, режим ЧС еще действует. Например, в Тулуне Иркутской области идет расчистка территории. Укрепляют прибрежные районы, потому что там сохраняется угроза оползней. Восстановлено водо- и энергоснабжение. Дома, разрушенные наводнением, решено снести. Людям дали возможность забрать уцелевшие вещи. В Тулун снова привезли гуманитарную помощь, которую собирали по всей стране.

По сообщениям МЧС, из всех пострадавших от паводка домов вода откачана. Подготовлены площадки для строительства нового жилья. В Иркутской области уже выплачены компенсации на общую сумму более двух миллиардов рублей. Каждый владелец поврежденного имущества получает от десяти до ста тысяч рублей: в зависимости от понесенного ущерба.

Дмитрий Гусев. Елена Макарова. "ТВ Центр".

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