Трампа освистали в пострадавших от стрельбы Техасе и Огайо

Люди держали в руках плакаты с надписями: "Трамп – расист"

Массовыми протестами встретили Дональда Трампа жители Дэйтона и Эль-Пасо - американских городов, где в конце прошлой недели от рук стрелков погибли более 30 человек, передает "ТВ Центр".

Люди держали в руках плакаты с надписями: "Трамп – расист", "Любовь побеждает ненависть" и "Отправьте его обратно!". Местные жители считают, что в разжигании насилия виноват президент и проводимая им политика. В частности, борьба с мигрантами и неуважительное отношение к латиноамериканцам.

Особенно ополчились жители Эль-Пасо - техасского городка, который находится на границе с Мексикой. Там жертвами массового расстрела стали 22 человек, в том числе 8 мексиканских граждан.

Сам американский лидер не согласен с протестующими. Трамп заявил, что его риторика, наоборот, способствует объединению людей. В Дэйтоне и Эль-Пасо он посетил больницы, где находятся пострадавшие. А также пообщался с полицейскими и медиками, поблагодарив их за работу.