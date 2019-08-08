ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трампа освистали в пострадавших от стрельбы Техасе и Огайо

08:48
  • четверг
  • 08 августа 2019

Люди держали в руках плакаты с надписями: "Трамп – расист"

Массовыми протестами встретили Дональда Трампа жители Дэйтона и Эль-Пасо - американских городов, где в конце прошлой недели от рук стрелков погибли более 30 человек, передает "ТВ Центр".

Люди держали в руках плакаты с надписями: "Трамп – расист", "Любовь побеждает ненависть" и "Отправьте его обратно!". Местные жители считают, что в разжигании насилия виноват президент и проводимая им политика. В частности, борьба с мигрантами и неуважительное отношение к латиноамериканцам.

Особенно ополчились жители Эль-Пасо - техасского городка, который находится на границе с Мексикой. Там жертвами массового расстрела стали 22 человек, в том числе 8 мексиканских граждан.

Сам американский лидер не согласен с протестующими. Трамп заявил, что его риторика, наоборот, способствует объединению людей. В Дэйтоне и Эль-Пасо он посетил больницы, где находятся пострадавшие. А также пообщался с полицейскими и медиками, поблагодарив их за работу.

Главное сегодня
Протесты в США против Дональда Трампа
Протесты в США против Дональда Трампа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.