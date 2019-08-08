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В идлибской зоне деэскалации резко обострилась обстановка

09:02
  • четверг
  • 08 августа 2019

Боевики подвергли атакам десятки населенных пунктов

Незаконные вооруженные формирования значительно увеличили количество обстрелов населенных пунктов в Сирии, несмотря на введенный 2 августа режим прекращения огня. Об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон, передает "ТВ Центр".

Боевики подвергли атакам 33 населенных пункта в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб. Обострилась обстановка и в Идлибской зоне деэскалации. За прошедшие сутки там зафиксировано 42 обстрела со стороны террористических группировок.

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