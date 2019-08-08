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Президент-телепузик: в России ответили на планы Зеленского по возвращению Крыма

08:29
  • четверг
  • 08 августа 2019

Речь украинского лидера назвали актерством

Крым вернется в состав Украины только при одном условии – если Россия перестанет существовать. Так в Москве отреагировали на обещания, данные президентом Незалежной Владимиром Зеленским украинской общине в Анкаре.  Член Совета Федерации России Владимир Джабаров считает, что заявления Зеленского не стоит принимать всерьез.
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С такой точкой зрения согласен и и политолог Владимир Джаралла. По его словам, выступление президента Украины – чистой воды популизм. "Как видите, это ближе к лицедейству, актерству. Это одни эмоции", — подчеркнул эксперт.

Отреагировали на слова Владимира Зеленского и на самом полуострове. "Скорее телепузик станет президентом Украины, чем Крым вернется в ее состав", - прокомментировал выступление украинского лидера глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. У него попытки Зеленского привлечь внимание "ничего, кроме слез, не вызывают". Президенту Украины посоветовали смириться с российским статусом полуострова - и заняться, наконец, решением внутренних проблем своей страны.

Владимир Зеленский выступил с заявлением о Крыме во время визита в Турцию. 7 августа президент Незалежной встречался с украинской общиной в Анкаре. Зеленский выразил уверенность в возвращении полуострова в состав Украины и сообщил о планах упростить получение украинцами разрешений на посещение родственников в Крыму, пишут "Известия".

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