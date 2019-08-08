Пережившая аборт Мила Йовович объявила о третьей беременности

Она четыре месяца скрывала свое положение

43-летняя голливудская актриса Мила Йовович сообщила о своей третьей беременности и показала округлившийся животик.

8 августа звезда фильма "Пятый элемент" выложила в Instagram фото в черном обтягивающем платье, которое подчеркивает всю красоту ее интересного положения. Как оказалось, Йовович находится на четвертом месяце.

Все это время она скрывала свою беременность, потому что не хотела привязываться к малышу, учитывая свой возраст и недавнюю потерю ребенка. "Это было не очень весело, и последние несколько месяцев моя семья провела как на иголках, ожидая результаты разных тестов и много времени проводя в кабинетах врачей", - написала кинозвезда.

Свой секрет Мила Йовович решила открыть только после того, как стало известно, что ребенок здоров. Кстати, актриса снова ждет девочку.

Пост Йовович собрал больше 400 отметок "Нравится" и привел в экзальтацию ее поклонников и знакомых.

- Я так счастлива за тебя и твою семью!

- Потрясающие новости!

- Боже мой! Поздравляю!

- Посылаю вам всю свою любовь.

- Поздравляю, Милуша!

Мила Йовович уже больше 10 лет состоит в браке с режиссером Полом Андерсоном. В 2007 году актриса родила Эву, а в 2015 году - Дашиэл. В 2017 году Йовович пришлось по какой-то причине сделать аборт на четвертом месяце беременности. После этого, по слухам, Мила впала в депрессию.