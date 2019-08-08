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Пережившая аборт Мила Йовович объявила о третьей беременности

08:57
  • четверг
  • 08 августа 2019

Она четыре месяца скрывала свое положение

43-летняя голливудская актриса Мила Йовович сообщила о своей третьей беременности и показала округлившийся животик. 
Мила Йовович показала новорожденную дочь

8 августа звезда фильма "Пятый элемент" выложила в Instagram фото в черном обтягивающем платье, которое подчеркивает всю красоту ее интересного положения. Как оказалось, Йовович находится на четвертом месяце. 

Все это время она скрывала свою беременность, потому что не хотела привязываться к малышу, учитывая свой возраст и недавнюю потерю ребенка. "Это было не очень весело, и последние несколько месяцев моя семья провела как на иголках, ожидая результаты разных тестов и много времени проводя в кабинетах врачей", - написала кинозвезда. 

Свой секрет Мила Йовович решила открыть только после того, как стало известно, что ребенок здоров. Кстати, актриса снова ждет девочку. 

Пост Йовович собрал больше 400 отметок "Нравится" и привел в экзальтацию ее поклонников и знакомых. 

- Я так счастлива за тебя и твою семью! 

- Потрясающие новости!

- Боже мой! Поздравляю! 

- Посылаю вам всю свою любовь.   

- Поздравляю, Милуша!

Мила Йовович уже больше 10 лет состоит в браке с режиссером Полом Андерсоном. В 2007 году актриса родила Эву, а в 2015 году - Дашиэл. В 2017 году Йовович пришлось по какой-то причине сделать аборт на четвертом месяце беременности. После этого, по слухам, Мила впала в депрессию. 

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