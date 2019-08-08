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"Удаленка" в законе: россиянам разрешат не ходить на работу

08:57
  • четверг
  • 08 августа 2019

Поправки внесут в Трудовой кодекс

Россиянам надо разрешить работать удаленно. С таким предложением обратились в Минтруд представители "Общероссийского народного фронта". По мнению экспертов ОНФ, возможность работать из дома следует предоставлять в случае необходимости -  например, если добраться до рабочего места невозможно из-за пробок на дорогах, либо по личным обстоятельствам. При этом должно быть письменное согласие сторон.
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Речь идет о включении в главу 16 Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятия "временная удаленная работа". В Минтруде подтвердили, что уже получили письмо от ОНФ – и отметили, что готовы поддержать любую полезную инициативу.

Сейчас в соответствии с Трудовым кодексом россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. Если предложенные ОНФ поправки будут приняты, сотрудник получит право проводить часть времени вне своего рабочего места. Пока такие ситуации регулируются только устными договоренностями. В результате зачастую работодатели пытаются уволить сотрудника или оформить ему прогул, отмечают "Известия".

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