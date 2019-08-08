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В Италии во время шторма пошел снег

09:59
  • четверг
  • 08 августа 2019

В Больцано всего за 20 минут выпала почти месячная норма осадков

В Италии ликвидируют последствия летнего шторма, который накануне накрыл северные регионы страны. Самый сильный удар стихии пришёлся на горные районы, передает "ТВ Центр".

Наиболее пострадал город Касарго над озером Комо. Сошедший оползень снёс на своём пути постройки и автомобили, заблокировал дороги. Сильный ветер вырвал деревья с корнем. Эвакуировали около 200 человек. В регионе объявлено чрезвычайное положение.

В Больцано всего за 20 минут выпала почти месячная норма осадков. Порывы ветра достигали 70 километров в час. А потом и вовсе пошёл снег. Из-за аномальной погоды на дорогах участились аварии и образовались пробки. Штормовое предупреждение на севере Италии объявлено до вечера четверга.

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