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Фото 59-летней Ларисы Вербицкой в плавках вызвало фурор

09:35
  • четверг
  • 08 августа 2019

Она занялась йогой на природе

59-летняя телеведущая Лариса Вербицкая отправилась в путешествие по Камбодже, но даже на отдыхе она не забывает о зарядке и занятиях йогой. 
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Заслуженная артистка России выложила в Instagram фото, на котором она занимается йогой в футболке и плавках. Вербицкая, по-видимому, находится на террасе отеля, утопающего в зелени. 

Телеведущая не просто продемонстрировала подписчикам свое стройное и подтянутое тело, но и поделилась с ними секретом хорошего самочувствия. По словам Вербицкой, чтобы оставаться энергичным и здоровым, нужно регулярно выполнять девять упражнений, разработанных тибетскими монахами. В частности, она растирает себе ладони и лоб, надавливает на глазные яблоки и уши, вращает руками. Каждое упражнение она повторяет 30 раз. 

"Такая простая гимнастика помогает стряхнуть сон и запастись энергией на весь рабочий день, - написала экс-ведущая программы "Доброе утро". - И помните, что секрет успеха в регулярности". 

Ее информативный пост собрал свыше 11 тысяч отметок "Нравится". Подписчики поблагодарили Вербицкую за советы и восхитились ее внешним видом. 

- Потрясающая - написала певица Валерия. 

- Спасибо, что делитесь с нами! Щедрые люди всегда красивы!

- Уважаю Вас, обожаю, Вы восхитительная! 

- Лариса, какое счастье, что можно смотреть на Вас и учиться жить!

- Я восхищаюсь Вами, такая грация. 

- Восторг! Фигура великолепная!

Отметим, что Лариса Вербицкая замужем за телеоператором и режиссером Александром Дудовым. В 1990 году у них родилась дочь Инна. От предыдущих отношений у телеведущей остался сын Максим. 

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