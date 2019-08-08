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Сбежавшая на Балтику Савченко снялась в "эротичной" фотосессии

09:28
  • четверг
  • 08 августа 2019

Надежда "отпраздновала" проигрыш на выборах

Надежда Савченко предстала перед украинцами в непривычном облике. Экс-депутат Верховной рады позирует на пляже у Балтийского моря в длинном зеленом платье.
Это фиаско: за Савченко проголосовали восемь человек

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой", — подписала Савченко снимки, опубликованные на ее странице в соцсети Facebook.

Пользователи Сети в комментариях предположили, что так бывший парламентарий "празднует" свой проигрыш на выборах в Верховную раду – а кадры нашли даже эротичными. "Надя Вы прекрасны! А в платье вообще шикарны!" "Живописная фотосессия! На фоне моря и волн!" "Эротичная фотосессия, сразу чувствуется "а ну ее на**** эту политику", "Ух ты, какая женщина! ) Я бы и сам с такой в театр сходил", - написали поклонники экс-депутата (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

 

Надежда Савченко набрала на выборах в украинский парламент всего восемь голосов – и, соответственно, не смогла пройти в его в состав. Сама Надежда после поражения на выборах написала в том же Facebook, что чувствует себя свободной – украинский народ, по словам Савченко, освободил ее "от обязанностей и совести". Экс-депутат заявила, что никому ничего не должна – и это прекрасное чувство.

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