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"Я предала ее": подруга Жанны Фриске рассказала о бессердечном поступке Шепелева

10:06
  • четверг
  • 08 августа 2019

Эгоизм возлюбленного дорого обошелся певице

Фотограф Екатерина Штерн, которая дружила с Жанной Фриске, рассказала, как совет недавно скончавшейся Аллы Вербер едва не спас жизнь певицы. 
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Екатерина Штерн написала в Instagram, что она была шапочно знакома с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, которая скончалась в Италии от инфаркта. Вербер страдала от рака, как и Фриске, но смогла победить свою болезнь. Однажды Штерн, желая помочь подруге, обратилась к фэшн-директору ЦУМа за советом. Та порекомендовала отправить Фриске в одну нью-йоркскую клинику. 

"Я с надеждой и радостью побежала к мужчинке моей подруги с такой важной и обнадеживающей информацией. Ведь есть надежда, что мы ее спасем! "Катя, мне далеко будет летать к сыну!" Вот был ответ убивающегося горем", - рассказала Екатерина Штерн, имея в виду телеведущего Дмитрия Шепелева. 

По словам фотографа, в следующий раз она встретилась с Аллой Вербер на приватной вечеринке. Вице-президент компании Mercury "даже с каким-то наездом спросила", едет ли Фриске в Нью-Йорк. "Мне даже стало не по себе, как будто я предала ее, не последовав мудрому совету... Ну, э... как бы... это я не я решаю… Там есть ответственный... и он сказал, что ему будет далеко летать", - вспоминает свою реакцию Штерн.

Она отметила, что через год после этой истории Шепелев все-таки повез Фриске в ту самую клинику в США, однако было уже поздно. 

Подписчики Екатерины Штерн поблагодарили ее за этот рассказ и осудили поведение гражданского мужа Фриске. 

- Даже не напоминай, - написала телеведущая Лера Кудрявцева. 

- Сволочь же этот Шепелев. 

- Очень горестно осознавать, что такое решение этого недомужчины повлекло за собой столь печальные и необратимые последствия. 

- Кажется, что когда она заболела, то вообще перестала быть ему нужна. 

Напомним, Жанна Фриске родила сына Дмитрию Шепелеву 7 апреля 2013. Спустя два года певица скончалась от рака.

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