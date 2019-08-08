Экс-президента Киргизии после штурма дома обвинили в нарушении конституции

В беспорядках пострадали около 50 человек

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в грубом нарушении конституции страны. Нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности потребовал принять безотлагательные меры для прекращения беспорядков.

"Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона", — говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

Около месяца назад парламент Киргизии проголосовал за лишение бывшего главы республики Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Экс-президента обвиняют в коррупции. А вечером 7 августа началась операция по задержанию политика в его родовом селе Кой-Таш.

Штурм дома спецназовцами провалился, один из силовиков погиб. В селе вспыхнули беспорядки, пострадали, по разным данным, от 47 до 52 человек. Атамбаев опубликовал видеообращение, в котором призвал власти страны одуматься, а силовиков — не стрелять в собственный народ, передает RT.