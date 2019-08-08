Автобус рухнул в обрыв под Новороссийском: водитель мог уснуть

Погибли три человека

В Краснодарском крае следователи работают на месте страшной аварии. В результате столкновения с 30-метрового обрыва упали экскурсионный автобус и легковой автомобиль. Находившиеся в нём женщина и двое детей погибли. В живых остался только водитель, он же глава семьи. Госпитализированы больше 40 пассажиров автобуса.

Все произошло поздно вечером на трассе Новороссийск - Керчь. Туристы возвращались с экскурсии на Пшадские водопады под Геленджиком. До Анапы, где находился их отель, оставалось всего около 30 километров.

По одной из версий, столкновение произошло с решившим пойти на обгон внедорожником. Маневр водитель совершил на узком участке дороги и при перестроении случайно зацепил автобус. Его вынесло с трассы, перевернуло. Автобус упал в пропасть с 10-метровой высоты. За ним следом и автомобиль, в салоне находились 4 человека. В то же время РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что водитель автобуса заснул за рулем. Собеседник агентства рассказал, что оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Автобус врезался во внедорожник, после чего "улетел" в обрыв.

В итоге из пассажиров внедорожника жив остался только водитель. Мужчина потерял семью. Его жена и двое детей погибли. От удара автомобиль смяло, словно картонный. Сотрудникам МЧС пришлось поднимать его с помощью строительного крана. Сильно пострадали и пассажиры автобуса. При падении он ударился о бетонное ограждение, пробив его насквозь. Заблокированным в салоне людям помогали выбраться спасатели. Все они - 44 человека, в том числе, 12 детей доставлены в больницы Новороссийска. 13 из них экстренно прооперированы.

"В настоящий момент аварийно-спасательные работы завершены, пострадавшие доставлены в 1 городскую больницу города Новороссийска. На месте работает оперативная группа. Всего привлечено свыше 150 человек личного состава и свыше 55 единиц техники", - рассказывает начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Среди пострадавших - жители 12 регионов: Краснодара, Московской области, Удмуртии. Вертолетами санавиации некоторых пациентов доставят в краевую клинику.

"Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас санитарной авиацией переводятся еще 3 человека. Вылетает вертолет, в ближайшее время заберет еще одного человека. И ребенок находится в кране тяжелом состоянии. При стабилизации будет также переведен в краевую детскую больницу", - рассказала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.

На месте аварии сейчас работают криминалисты. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть людей".

Тест на алкоголь оба водителя сдали, он отрицательный. Что касается мужчины, который находился за рулем автобуса, известно, что перед рейсом он прошел медосмотр, чувствовал себя нормально. Тем более, дорога была не дальняя: от поселка Пшада до Анапы всего 100 километров. Впрочем, в сезон отпусков движение на трассах очень оживлённое. Окончательную картину произошедшего восстановят сотрудники ГИБДД.

Психологическая помощь будет оказана и родственникам погибших. Сейчас для них и родных пострадавших организованы пункты временного размещения. Также работает горячая линия.

Елена Макарова и Станислав Курсов. "ТВ Центр".