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Свернул не туда: Зеленский оконфузился перед Эрдоганом (видео)

10:37
  • четверг
  • 08 августа 2019

Украинский президент заплутал

Первый официальный визит Владимира Зеленского в Турцию начался с конфуза. Видео публикует ТВЦ.RU.

Во время приветственной церемонии он что-то стряхивал с ладони потом замешкался на ковровой дорожке - не знал первым идти или вторым. Эрдоган ему подсказал. А когда Зеленский принимал доклад начальника почетного караула, направился не к нему, а к строю солдат. Зеленского вернули и попросили не нарушать протокол.

Вероятно, украинского лидера смутил жест Эрдогана. Тот едва заметно приподнял руку, что можно было расценить, как указание на направление движения.

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