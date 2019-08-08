Свернул не туда: Зеленский оконфузился перед Эрдоганом (видео)

Украинский президент заплутал

Первый официальный визит Владимира Зеленского в Турцию начался с конфуза. Видео публикует ТВЦ.RU.

Во время приветственной церемонии он что-то стряхивал с ладони потом замешкался на ковровой дорожке - не знал первым идти или вторым. Эрдоган ему подсказал. А когда Зеленский принимал доклад начальника почетного караула, направился не к нему, а к строю солдат. Зеленского вернули и попросили не нарушать протокол.

Вероятно, украинского лидера смутил жест Эрдогана. Тот едва заметно приподнял руку, что можно было расценить, как указание на направление движения.