"Ходить без сапог невозможно": жители Приморья о последствиях тайфуна

В регионе выпало 60% месячной нормы осадков

Затоплены дороги, повалены деревья, оборваны линии электропередачи. В Приморском крае ликвидируют последствия тайфуна "Франциско", который этой ночью принёс в регион больше половины месячной нормы осадков. А в соседнем Хабаровском крае из-за паводка до 700 увеличилось число подтопленных дачных участков. Спасатели ведут постоянный мониторинг обстановки.

Последствия тайфуна "Франциско" жители Приморья смогли оценить только с рассветом. Эта ночь для них была по-настоящему темной. Из-за проливных дождей в некоторых районах оборваны линии электропередачи. Во многих домах Владивостока нет света. К утру часть аварий уже ликвидирована. В течение дня спасатели планируют полностью восстановить энергоснабжение. На город обрушилось больше половины месячной нормы осадков.

"Целую ночь шел проливной дождь, наутро некоторые улицы были подтоплены. Ходить пешком по некоторым улицам было невозможно без резиновых сапог", - жалуется жительница Владивостока Кристина Сац.

По всему городу повалены деревья. Размыло участки дорог. Общественный транспорт, в том числе морских прибрежных сообщений, работает по графику. Но на реках Приморья возможен резкий подъём уровня воды.

"Максимальный рост уровня воды - плюс 39 сантиметров - зафиксирован на реке Партизанская Партизанского муниципального района. В дальнейшем прогнозируются подъемы уровня рек в южных районах бассейна Японского моря без достижения опасных явлений", - доложил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю Сергей Краснов.

Тропический шторм "Франциско" задержится в регионе и в четверг, но медленно начнет смещаться на восток и вечером достигнет западного побережья японского Хоккайдо. Вихрь в Приморье ослабнет, но ливни продолжатся.

Непростая паводковая ситуация сохраняется в Хабаровском крае. Уровень воды в Амуре за ночь вырос, число подтопленных дачных участков увеличилось более чем вдвое – до 700. Спасатели на лодках продолжают следить за остановкой. Контролируют ситуацию и в Амурской области. Строят дамбы и укрепительные сооружения от большой воды.

А в Москве после короткого потепления вновь ожидаются резкие перепады давления и осадки. Местами с грозами. В ночь на 9 августа в столице обещают сильный дождь и ветер с порывами до двадцати двух метров в секунду.

Елена Сахно, "ТВ Центр".