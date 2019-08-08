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Нехватка врачей и урезание зарплат: как регионы "тормозят" нацпроект "Здоровье"

12:00
  • четверг
  • 08 августа 2019

Новый этап модернизации рассчитан до 2024 года

Несмотря на реализацию нацпроекта "Здоровье", в некоторых регионах страны пациенты до сих пор сталкиваются с одними и теми же трудностями — полуразрушенные здания поликлиник, нехватка диагностического оборудования, огромные очереди к специалистам. А сами медики в местных учреждениях вынуждены брать дополнительные ставки из-за низких зарплат.

Полуразрушенные колонны, осыпающаяся штукатурка, крыльцо, спускаться с которого надо осторожно, кажется, оно рассыплется под ногами. Идеальное место для съемок триллера. Но, несмотря на то, что находиться в здании опасно для здоровья, сюда приходят лечиться. Это рязанская поликлиника №14. О её аварийном состоянии пациенты говорят уже несколько лет, как и о бесконечных очередях. Людмила Сазонова бывает здесь часто. У неё проблемы с сердцем.

"Кардиолога у нас нет. Принимает заведующая два часа в неделю. Чтобы взять к ней талон, нужно прийти в пять часов утра. И то это не факт, что попадешь", - жалуется женщина.

И для Светланы Шевченко из Благовещенска каждый поход с ребенком в поликлинику - сильный стресс.

"У нас на весь город один аллерголог детский, чтобы к нему пробиться нужно постараться взять этот талон. Ты его возьмешь - вопрос когда! Сложность с иммунологом тем же самым. Кардиолог! Один кардиолог на всех детей!" – возмущается Шевченко.

Сотрудники скорой помощи Благовещенска и вовсе вышли на митинг. Протестуют против передачи автопарка станции в частные руки, да и других проблем много. Не каждый выдержит - чтобы получать нормальную зарплату, приходится фактически жить на работе.

"Нас становится меньше, а нагрузка увеличивается и мы просто не справляемся. У нас не много врачей, которые работают на одну ставку, все как правило на 1,25 или на полторы. То есть сутки отработал, пришел домой поспал, утром - в день, через день - в ночь", - рассказывает фельдшер Кэлин Гожан.

Врачи в результате вынуждены уходить в частные клиники. 

"Я проработал в государственной поликлинике около полугода. Из минусов можно выделить: мало времени на приём, недостаток оборудования и материалов, ну и относительно низкие зарплаты", - говорит  врач-стоматолог Аслан Ханчадаров.

Во многих региональных медучреждениях одни и те же проблемы - очереди, нехватка современного оборудования, дефицит кадров. Хотя казалось бы - еще в середине двухтысячных в рамках национального проекта "Здоровье" поликлиники и больницы в регионах строились, капитально ремонтировались, оснащались техникой. И региональные власти должны были бы работу продолжить. Но этого не произошло ни тогда, ни в 2012-ом, когда опять же на федеральном уровне проводилась вторая волна модернизации. Подобная ситуация и с зарплатой. И врачам, и медперсоналу её увеличили еще в рамках первого нацпроекта. Президент напомнил об этом на недавней встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Тогда доплачивали врачам, специалистам в первичном звене плюс десять тысяч, плюс. А среднему медицинскому персоналу медсестрам плюс пять тысяч. И где теперь эти зарплаты, где эти деньги вот в этой первичке?" – возмущался Владимир Путин.

На деле зарплаты выросли далеко не везде. И на какие только ухищрения не идут власти в регионах - и неполный рабочий день, и перевод медиков на низкооплачиваемые должности, и увеличение работы без повышения зарплаты.

"А делается все очень просто. Увеличиваются в два раза суммы оклада, а все надбавки убираются, урезаются ночные, урезаются "колесные". И это не только на скорой помощи", - рассказывают врачи.

Из центра финансирование идет. На местах же средствами распоряжаются так, как считают нужным. Разрыв между уровнями управления очевиден. Четкой вертикали нет. Причем ведь в крупных клиниках федерального подчинения ситуация совершенно иная. Там не существует проблем и с высококлассными специалистами, и с оказанием высокотехнологичной помощи, и с оборудованием. В Кургане в центре восстановительной травматологии делают сложнейшие операции - в буквальном смысле ставят людей на ноги.

"На сегодняшний момент мы вышли на достаточно рекордный для нас уровень - это более четырнадцати тысяч операций в год. Это пациенты, которые не только с Курганской области, в основном это пациенты, которые представляют все регионы России", - рассказывает заместитель директора по организации травмотолого-ортопедической помощи населению ФГБУ "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Елена Воронович.

Новый этап модернизации в рамках национального проекта "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года. Он коснется целого комплекса проблем - и с инфраструктурой, и с кадрами, и с заработной платой. И только на то самое проблемное и важное первичное звено будет выделено порядка 49 миллиардов рублей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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