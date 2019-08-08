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Медведь напугал жителей Магадана и лишился жизни (видео)

10:37
  • четверг
  • 08 августа 2019

Зверь пришел в город, потому что сам испугался

Дикий медведь сильно напугал жителей Магадана. Хищник расхаживал по улицам в самом центре города. 
Сообщение об этом поступило в МВД ранним утром.

Сотрудники долго преследовали животное, пока оно не забежало на территорию школы. Там медведя пришлось застрелить поскольку он представлял угрозу людям. Видео публикует ТВЦ.RU.

Как оказалось, это был пестун - детёныш из предыдущего помёта медведицы, который присматривает за младшими братьями и сестрами. Скорее всего, он чего-то испугался, поэтому направился в город.

 

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