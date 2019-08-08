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В Москве стартовала благотворительная акция "Прекрасные глаза - каждому"

11:57
  • четверг
  • 08 августа 2019

Любой желающий может обратиться в один из 25 медицинских центров

"Прекрасные глаза - каждому!" — в четверг стартует международная благотворительная акция, приуроченная ко дню рождения офтальмолога Святослава Фёдорова. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Москве любой желающий может обратиться в один из 25 медицинских центров и совершенно бесплатно пройти осмотр, а также получить консультацию по вопросам зрения. Акция проводится уже 19 лет. За это время квалифицированную помощь получили более ста тысяч человек по всему миру.

Главная цель - сделать данную область медицины доступной широким слоям населения.

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