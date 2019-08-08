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Ни работы, ни девушки: брат рассказал о жизни Василия Степанова

10:41
  • четверг
  • 08 августа 2019

Звезду "Обитаемого острова" выхаживают родители

33-летний актер Василий Степанов испытывает финансовые трудности и живет за счет отца и матери. Об этом рассказал его брат Максим. 
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"Да, он живет с отцом и матерью. Работы у него нет, да и девушки тоже. Больше ничего не скажу, это сугубо личное", - заявил Максим "СтарХиту"

Собеседник портала опроверг информацию о том, что его знаменитый брат, который стал фактически затворником, в мае лечился в психиатрической клинике. 

"Василий находился в Москве, в родительской квартире, выходил на прогулку, ездил на отдых, но от шизофрении в тот момент точно не лечился! Наши знакомые тоже были удивлены: читали одно, а видели другое", - рассказал Максим. 

Ранее основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов заявил, что у Степанова появились проблемы с психикой после домогательств со стороны одного известного режиссера и после неудачного романа с девушкой. 

Напомним, Василий Степанов прославился после съемок в фильме "Обитаемый остров" Федора Бондарчука. Затем он сыграл еще в шести картинах, однако его роли были в основным эпизодическими. В 2017 году СМИ сообщили, что актер якобы выпал из окна своей квартиры, пытаясь достать кошку, а потом попал в психиатрическую больницу. 

Степанов категорически отказывается общаться с журналистами. Поклонники актера до сих пор надеются, что он справится с депрессией и вернется к нормальной жизни.   

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