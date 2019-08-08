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Привет из СССР: на Аляске нашли бутылку с письмом советского моряка

10:24
  • четверг
  • 08 августа 2019

Переводили послание всей соцсетью

Послание времен Советского союза обнаружил в бутылке, выловленной из моря, житель Аляски. Письмо датировано 20 июня 1969 года. Американец Тайлер Иванофф выложил фотографию находки в Facebook и попросил друзей перевести записку.
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Выяснилось, что отправитель - служащий "Русского флота Дальневосточного пароходства" на плавучей базе "Сулак". Получателю послания автор передает сердечный привет. В письме есть адрес, по которому просят отослать сообщение о находке экипажу плавбазы. Нашедшему желают хорошего здоровья, долгих лет жизни и успешного плавания.

Плавбаза "Сулак" была построена на верфях японской Иокогамы в 1966 году. Но в 1992 году ее списали – а затем и утилизировали, передает "Газета.ру".

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