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Ветеринары советуют не гладить кошек с излишней настойчивостью

10:54
  • четверг
  • 08 августа 2019

Пушистым питомцам это может не понравиться

Ветеринары в честь Дня кошек рассказали, как нужно обращаться с пушистыми питомцами. К примеру, специалисты советуют не разговаривать с котами низким голосом, животные могут воспринять это как агрессию.
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"Кошки - социальные животные со сложным социальным поведением. Если вы решили похвалить своего питомца, то следует это делать высоким тоном", - отметила в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

Не секрет, что котики очень любят ласку, но даже в таких вещах людям рекомендуют соблюдать меру. "Настойчиво гладить их не следует. Надо дать понять о своих намерениях, вытянув руку, - кошка сама подойдет и позволит себя погладить. Обтираясь об человека боком и хвостом, кошка приветствует его и показывает, что рада видеть", - пояснили в московском комитете ветеринарии.

Мурлыканьем и мурчанием кошка пытается общаться с человеком. Звуками они сообщают о своих желаниях. "Короткие звуки, как правило, обозначают приветствие или желание поиграть. Мурлыканье или урчание - знак доверия. Длинное и низкое мяуканье может свидетельствовать о том, что кошка испытывает боль", - отметили в пресс-службе.

Хозяевам нужно поощрять питомца лакомствами, например, когда кошка встречает своего человека с работы или, когда она поймала игрушку и принесла ее. "Это помогает сблизиться с кошкой и получить ее доверие", - рассказали в комитете ветеринарии.

Важно следить за здоровьем питомца. "Если кошка стала малоактивна, отказывается от еды, уединяется и прячется, то это тревожный знак и животное следует показать ветеринарному врачу", - подчеркнули в пресс-службе.

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