87-летняя вдова Анатолия Кузнецова умерла на даче

Звезду "Белого солнца пустыни" она пережила на 5 лет

Александра Ляпидевская, вдова актера Анатолия Кузнецова, скончалась на 88-м году жизни на своей даче в Одинцовском районе Подмосковья.

Ляпидевская умерла еще 20 июля, однако известно об этом стало только накануне, пишет "Комсомольская правда". Причина смерти не называется. Она пережила своего знаменитого мужа на пять лет.

Александра Ляпидевская стала жить на даче с 2016 года. Это случилось после того, как дочь Ирина и ее муж Сандро Андроникашвили фактически выселили пенсионерку из просторной квартиры в Глинищевском переулке. В ходе борьбы за недвижимость Ляпидевская решила уступить молодым родственникам и обосноваться под Москвой. Также сообщалось, что Ирина и Сандро продали машину Анатолия Кузнецова за 700 тысяч рублей, а вырученные деньги потратили на заграничные поездки.

Кузнецов умер в марте 2014 года на 84-м году жизни. Народный артист РСФСР известен по ролям в фильмах "Белое солнце пустыни", "Дайте жалобную книгу", "Ширли-мырли" и так далее.

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