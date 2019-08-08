ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

87-летняя вдова Анатолия Кузнецова умерла на даче

11:13
  • четверг
  • 08 августа 2019

Звезду "Белого солнца пустыни" она пережила на 5 лет

Александра Ляпидевская, вдова актера Анатолия Кузнецова, скончалась на 88-м году жизни на своей даче в Одинцовском районе Подмосковья. 
Умерла исполнительница песен "Калины красной" Стрельченко

Ляпидевская умерла еще 20 июля, однако известно об этом стало только накануне, пишет "Комсомольская правда". Причина смерти не называется. Она пережила своего знаменитого мужа на пять лет. 

Александра Ляпидевская стала жить на даче с 2016 года. Это случилось после того, как дочь Ирина и ее муж Сандро Андроникашвили фактически выселили пенсионерку из просторной квартиры в Глинищевском переулке. В ходе борьбы за недвижимость Ляпидевская решила уступить молодым родственникам и обосноваться под Москвой. Также сообщалось, что Ирина и Сандро продали машину Анатолия Кузнецова за 700 тысяч рублей, а вырученные деньги потратили на заграничные поездки. 

Кузнецов умер в марте 2014 года на 84-м году жизни. Народный артист РСФСР известен по ролям в фильмах "Белое солнце пустыни", "Дайте жалобную книгу", "Ширли-мырли" и так далее. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: каким был Анатолий Кузнецов ​

Читайте также:
Новости по теме
Актер Анатолий Кузнецов
Актер Анатолий Кузнецов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.