Птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке

Птица занесена в Красную книгу

Прибавление в семействе черных аистов в Московском зоопарке. Сразу два птенца вылупились у редких птиц, занесенных в Красную книгу. Для сотрудников зоопарка это радостное и важное событие.

"В отличие от неприхотливых белых аистов, эти птицы известны своей скрытностью и нелюдимостью. В дикой природе обычно вьют гнезда в укромных лесных зарослях, вдали от человека. Однако орнитологам Московского зоопарка все же удалось создать комфортные условия содержания для данного вида, подобрать рацион и режим питания", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Столичный зоосад вместе с зоопарками других стран принимает участие в составлении Европейской племенной книги по черным аистам. Когда птенцы подрастут, их передадут в ведущие отечественные зоопарки. Появившиеся в предыдущие годы птенцы отправились в Ростов-на-Дону, Ставрополь и Читу, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Самец по имени Лео и его партнерша Роза появились в коллекции Московского зоопарка в 2005 году. В этом году птицам исполнилось 14 лет. В дикой природе черные аисты живут не более 18 лет, однако в условиях зоопарка продолжительность жизни этих птиц увеличивается почти вдвое. Птенцов посетители смогут увидеть в вольере уже в сентябре.