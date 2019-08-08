Какие спагетти никогда не слипнутся: проверено экспертами

Проверку прошли семь образцов

"Росконтроль" проверил спагетти из твердой пшеницы семи популярных марок: Makfa, "Шебекинские", Gallina Blanca, "Роллтон" (обычные и яичные), Pasta Zara, "Экстра М" и "Ладные". Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Ни в одном из образцов специалисты не нашли остаточных количеств пестицидов. Все продукты были признаны безопасными для здоровья. Во всех спагетти присутствуют фосфорные соли, так как зерно содержит соли фосфорной кислоты. Однако самое высокое содержание таких солей обнаружили в Gallina Blanca.

"Роллтон яичные" и "Экстра М" относятся к макаронным изделиям, приготовленным на муке из мягкой пшеницы. Такие спагетти быстро развариваются, а после варки обычно имеют липкую поверхность. Остальные протестированные продукты сделаны из муки твердой пшеницы.

Спагетти "Шебекинские" и Makfa имеют микротрещины на поверхности. "Стандартом это не регламентируется, однако многие потребители вероятно сочтут это недостатком", - сообщается на сайте "Росконтроля". К тому же эти образцы имеют коричневый оттенок.

Также эксперты выяснили, что после варки спагетти Gallina Blanca, "Роллтон яичные", Pasta zara и "Экстра М" становятся липкими. Остальные макаронные изделия сохраняют свою форму.

В итоге сотрудники "Росконтроля" не смогли предъявить проверенным образцам серьезных замечаний, но посоветовали гражданам покупать спагетти, которые не становятся липкими после варки.