Финляндия испугалась "российского вмешательства"

Москву обвинили в "гибридном влиянии" на страны Запада

Россия систематически оказывает "гибридное влияние" на страны Запада. Москва оказывает постоянное давление на общественное мнение и процесс принятия решений в Финляндии, - сказано в докладе Минобороны этой страны. Хельсинки должен быть готов к противодействию угрозам со стороны России, утверждают авторы документа.

У Москвы для гибридных операций есть профессиональный и хорошо подготовленный дипломатический корпус по всему миру. Кроме того, Россия пользуется "зависимостью государств от российских энергетических ресурсов", утверждают в финском оборонном ведомстве. Москва, по мнению этих экспертов, не брезгует кибератаками, ведением "электронной войны" и оказанием "информационно-психологического воздействия".

"Информационная война — это непрерывный процесс: борьба ведется как в военное, так и в мирное время и охватывает все возможные поля сражений как в России, так и за ее пределами. Цель этих усилий — вынудить противника действовать в соответствии со стратегическими интересами Москвы", — цитирует документ RT. Аналитики финского оборонного ведомства, а также МИД и МВД считают, что российский военный потенциал и "готовность властей применить силу" - главные вызовы безопасности Финляндии.

Российские политологи отмечают, что разговоры о "российской угрозе" - это сегодня европейская мода. Хельсинки просто следует общему тренду – прекрасно при этом понимая, что никто нападать на финнов не собирается.