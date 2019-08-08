ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия испугалась "российского вмешательства"

11:30
  • четверг
  • 08 августа 2019

Москву обвинили в "гибридном влиянии" на страны Запада

Россия систематически оказывает "гибридное влияние" на страны Запада. Москва оказывает постоянное давление на общественное мнение и процесс принятия решений в Финляндии, - сказано в докладе Минобороны этой страны. Хельсинки должен быть готов к противодействию угрозам со стороны России, утверждают авторы документа.
"Российская угроза" вынудила НАТО принять новую стратегию

У Москвы для гибридных операций есть профессиональный и хорошо подготовленный дипломатический корпус по всему миру. Кроме того, Россия пользуется "зависимостью государств от российских энергетических ресурсов", утверждают в финском оборонном ведомстве. Москва, по мнению этих экспертов, не брезгует кибератаками, ведением "электронной войны" и оказанием "информационно-психологического воздействия".

"Информационная война — это непрерывный процесс: борьба ведется как в военное, так и в мирное время и охватывает все возможные поля сражений как в России, так и за ее пределами. Цель этих усилий — вынудить противника действовать в соответствии со стратегическими интересами Москвы", — цитирует документ RT.  Аналитики финского оборонного ведомства, а также МИД и МВД считают, что российский военный потенциал и "готовность властей применить силу" - главные вызовы безопасности Финляндии.

Российские политологи отмечают, что разговоры о "российской угрозе" - это сегодня европейская мода. Хельсинки просто следует общему тренду – прекрасно при этом понимая, что никто нападать на финнов не собирается.

Читайте также:
Главное сегодня
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.