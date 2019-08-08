"Королевская чета!" Пугачева показала семью в шикарной обстановке

Лиза Галкина изобразила королеву

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин устроили фотосессию вместе со своими пятилетними детьми. По всей видимости, они пригласили фотографа в замок в поселке Грязь.

На фанатской странице Елизаветы Галкиной в Instagram появилась фотография, на которой Пугачева и Галкин стоят рядом с детьми, сидящими в шикарных креслах. Все члены звездного семейства нарядно одеты и пребывают в хорошем настроении. Их окружает шикарная обстановка под стать средневековому замку.

Эффектнее всех выглядит, пожалуй, Лиза. Девочку нарядили в белое платье с белым принтом. На голове у нее сияет корона. Малышка восседает в кресле с царственным видом, положив руки на подлокотники.

- Королевская чета! Безумно красивые!

- Лизонька с детства королева.

- С этого фото нужно написать портрет, явно историческое фото. Очень хочется увидеть, какая же Лиза станет, когда вырастит, будет звезда покруче мамы.

- Елизавета прекрасная. Люблю тебя.

- Может, их короновать?

Ранее Елизавета Галкина в очередной раз удивила интернет-пользователей своими талантами, нарисовав смартфон на бумаге. "Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный", - пошутил по этому поводу Галкин.

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Видео: изобретение Лизы Галкиной