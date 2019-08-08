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Цены на черный хлеб поставили рекорд

12:09
  • четверг
  • 08 августа 2019

Росстат зафиксировал рост на 7%

Цены на хлеб в России резко пошли вверх. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первые семь месяцев 2019 года в целом стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% по сравнению с 2018 годом.
Назван самый лучший "Дарницкий хлеб"

При этом больше всего подорожали хлебобулочные изделия из ржаной и ржано-пшеничной муки. Росстат в июне 2019 зафиксировал цену в 50,54 рубля за килограмм – это почти на 10% дороже, чем летом прошлого года. Ведомство заключает, что рост стоимости черного хлеба превышает инфляцию. Эти цены Росстат называет максимальными с 2009 года.

Средняя цена на белый хлеб сегодня - 75 рублей 87 копеек за килограмм. Эксперты полагают, что подорожание объясняется ростом стоимости пшеницы и муки. Повышение цен еще весной прогнозировали в Российской гильдии пекарей и кондитеров – там предупреждали, что по итогам года хлеб 1-го и 2-го сортов подорожает на 5–6%.

В то же время, в конце июля Росстат зафиксировал первый случай дефляции за год. Цены на потребительские товары за период с 23 по 29 июля снизились на 0,1%. Это коснулось сахара, подсолнечного масла, гречневой крупы и овощей, пишут "Известия".

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