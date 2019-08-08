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Застрявшая в болоте пенсионерка сутки пугала медведя рычанием

12:33
  • четверг
  • 08 августа 2019

Женщина в больнице, у нее сильный стресс

Жительница поселка Сита в Хабаровском крае отправилась в лес за грибами и пропала. На поиски 83-летней женщины отправились спасатели и охотники. Пенсионерку нашли спустя сутки, стоящей по пояс в трясине. Она рычала, пытаясь таким образом отпугнуть медведя, который караулил добычу на берегу.
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В лесу, где женщина собирала грибы, водятся медведи и тигры. По словам спасателей, во время поисков они несколько раз натыкалась на следы медведей, их лежанки, и даже слышали хищников рядом с собой.

"Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя", - приводит слова представителя "Лига Спас" агентство ТАСС.

Все время, пока женщину вытаскивали из трясины, медведь ходил вокруг людей. Спугнул зверя вовремя подъехавший автомобиль. Пострадавшую отвезли в больницу. Травм у пенсионерки нет, однако бабушка в состоянии сильного стресса.

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