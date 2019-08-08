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Кубок мэра Москвы по городошному спорту пройдет с 10 по 17 августа

12:34
  • четверг
  • 08 августа 2019

Победителей определят по шести дисциплинам

С 10 августа в Москве стартует кубок мэра Москвы по городошному спорту. Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

В "Коломенском", парке "Братеевская пойма" и на "Воробьевых горах" соберутся более 150 спортсменов из Германии, Финляндии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Молдавии, Киргизии, Израиля и многих регионов России. В программе — личные и командные соревнования по шести дисциплинам: классические городки, еврогородки, финские городки (русская рюха), юношеский турнир по классическим городкам, турнир семейных команд "Папа, мама и я - городошная семья", турнир среди преподавателей образовательных учреждений.

Соревнования завершатся награждением победителей и участников 17 августа в парке "Коломенское".

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