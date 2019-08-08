ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крутой уговорил Ротару вернуться в Россию

12:55
  • четверг
  • 08 августа 2019

В конце августа ее ждут в Сочи

Композитор и пианист Игорь Крутой пригласил украинскую певицу Софию Ротару на международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", сооснователем которого он является.  
Нестареющая Ротару ослепила фанатов красотой (фото)

"По приглашению Игоря Крутого София Михайловна приедет на "Новую волну", - заявил "Комсомольской правде" Сергей Лавров, директор Ротару. По его словам, артистка также намерена поучаствовать в фестивале "Дискотека 80-х" в Ростове и дать несколько "кассовых концертов". 

Это стало приятной новостью для россиян, которые почитают талант 72-летней Ротару. Ведь с декабря прошлого года она не появлялась в России, опасаясь украинских радикалов. 

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что София Ротару уже давно выступает исключительно под фонограмму из-за давних проблем со здоровьем. "У нее проблемы с легкими начались еще в 70-х годах. Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму: там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать", - заявил Соседов.

"Новая волна" пройдет с 24 по 29 августа в сочинском концертном зале New Wave Hall, где помещаются три тысячи человек. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певица София Ротару
Певица София Ротару
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.