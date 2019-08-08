Крутой уговорил Ротару вернуться в Россию

В конце августа ее ждут в Сочи

Композитор и пианист Игорь Крутой пригласил украинскую певицу Софию Ротару на международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", сооснователем которого он является.

"По приглашению Игоря Крутого София Михайловна приедет на "Новую волну", - заявил "Комсомольской правде" Сергей Лавров, директор Ротару. По его словам, артистка также намерена поучаствовать в фестивале "Дискотека 80-х" в Ростове и дать несколько "кассовых концертов".

Это стало приятной новостью для россиян, которые почитают талант 72-летней Ротару. Ведь с декабря прошлого года она не появлялась в России, опасаясь украинских радикалов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что София Ротару уже давно выступает исключительно под фонограмму из-за давних проблем со здоровьем. "У нее проблемы с легкими начались еще в 70-х годах. Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму: там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать", - заявил Соседов.

"Новая волна" пройдет с 24 по 29 августа в сочинском концертном зале New Wave Hall, где помещаются три тысячи человек.