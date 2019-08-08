Названы продукты, помогающие сохранить зрение

Рекомендуется регулярно посещать специалистов

Стрессы и постоянная работа с гаджетами отрицательно влияют на зрение. Медики объясняют, как противостоять негативным воздействиям. В частности, сохранить зрение помогает правильное питание.

Главные продукты, помогающие сохранить здоровье глаз – богатые витаминами и омега-3 рыба, фрукты и овощи.

"Важно применять в пищу продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, например, рыбу, особенно скумбрию, овощи и фрукты, богатые витаминами", - цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области профессора Елену Гришину.

Неблагоприятно влияют на зрение курение, неправильное питание и недостаточная физическая активность. Длительная работа с компьютерами и мобильными телефонами, по словам профессора, может спровоцировать развитие близорукости и синдрома сухого глаза. К сожалению, далеко не все при работе за компьютером соблюдают режим отдыха. Следует после каждого часа работы отдыхать хотя бы 5-10 минут, напоминает эксперт. Кроме того, после 40 лет необходимо регулярно посещать специалистов и проводить диагностику зрения.