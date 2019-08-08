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Путин доложили о развитии АПК Волгоградской области

14:42
  • четверг
  • 08 августа 2019

Там в полтора раза удалось увеличить объем мелиоративных земель

В Ново-Огареве Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Речь, в частности, шла о развитии агропромышленного комплекса. Глава региона доложил, что уже направлено в закрома 4 миллиона тонн зерна. Также в полтора раза удалось увеличить объем мелиоративных земель. Обсуждали и реализацию уникального проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.

"У нас находится практически в пусконаладочных работах фармацевтический кластер, который мы реализовали, в хорошем состоянии, в работе. В ближайшее время мы готовы завершить эту работу вместе с  теми задачами, которые вы мне ставили в прошлый раз: по развитию и созданию онкоцентра, реализации вопросов, связанных с оказанием экстренной, скорой медицинской помощи на всей территории Волгоградской области", - сообщил Бочаров.

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