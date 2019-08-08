Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ

Мэр побывал на станции "Улица Народного ополчения"

На Большой кольцевой линии метро впервые одновременно завершена проходка сразу двух тоннелей. Это перегон между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект", а также "Карамышевская" и "Улица Народного ополчения".

На последней в четверг побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Главе города рассказали, в каких сложных условиях приходилось работать щиту "Светлана", и как сейчас готовятся к строительству самой станции. Мэр отметил, что Большая кольцевая линия - крайне важный объект для всего города.

"Она дает большую возможность жителям, которые живут здесь в шаговой доступности, улучшить ситуацию транспортную. Конечно, она дает связки между разными районами, у которых раньше не было связки метрополитена. Она является центральным проектом в создание мощного рельсового транспорта в Москве, включая и радиальные направления метро, и МЦК, и Московские центральные диаметры. Реализация этих проектов может действительно сделать московский общественный транспорт одним из самых лучших в мире. Такой шанс у нас сегодня есть, и мы должны его полностью реализовать", - заявил Собянин.