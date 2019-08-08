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Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ

15:02
  • четверг
  • 08 августа 2019

Мэр побывал на станции "Улица Народного ополчения"

На Большой кольцевой линии метро впервые одновременно завершена проходка сразу двух тоннелей. Это перегон между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект", а также "Карамышевская" и "Улица Народного ополчения". 

На последней в четверг побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Главе города рассказали, в каких сложных условиях приходилось работать щиту "Светлана", и как сейчас готовятся к строительству самой станции. Мэр отметил, что Большая кольцевая линия - крайне важный объект для всего города. 

"Она дает большую возможность жителям, которые живут здесь в шаговой доступности, улучшить ситуацию транспортную. Конечно, она дает связки между разными районами, у которых раньше не было связки метрополитена. Она является центральным проектом в создание мощного рельсового транспорта в Москве, включая и радиальные направления метро, и МЦК, и Московские центральные диаметры. Реализация этих проектов может действительно сделать московский общественный транспорт одним из самых лучших в мире. Такой шанс у нас сегодня есть, и мы должны его полностью реализовать", - заявил Собянин.

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