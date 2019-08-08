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На борьбу с лесными пожарами выделят почти 6 млрд рублей

14:55
  • четверг
  • 08 августа 2019

Такое распоряжение дал Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по поддержке регионов Сибири и Дальнего Востока, пострадавших от стихийных бедствий этим летом. Одной из главных тем стали природные пожары, передает "ТВ Центр".

"Предлагается выделить из резерва почти 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей. Ну, в общем, я проводил совещание на эту тему, анонсировал эти решения. В трёх регионах, а именно в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, наиболее сложная ситуация. Работа по тушению идут. Используются самолёты МЧС и Минобороны и другая и соответствующая техника. Эта работа должна быть продолжена и её надо контролировать", - сообщил Дмитрий Медведев.

Помимо этого, правительство выделит 600 миллионов рублей Амурской области, жители которой пострадали из-за паводка. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Оказались подтоплены около 40 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях. Сейчас ситуация находится под контролем - строятся дамбы. В затопленные районы ежедневно доставляют продукты и питьевую воду.

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