Московская ТЭЦ-25 готовится к холодам

Зима близко

На ТЭЦ-25, которая обеспечивает теплом и электричеством запад и юго-запад Москвы, завершается подготовка к зимнему сезону. Специалисты ремонтируют один из энергоблоков, осматривают и восстанавливают оборудование, проверяют безопасность подачи пара и горячей воды. ТЭЦ расположена неподалёку от жилых кварталов. И большое внимание здесь уделяют экологии.

Среди гудящих турбин и труб с паром тяжелый мостовой кран перевозит детали для ремонта агрегатов: в машинном цехе ТЭЦ-25 готовятся к предстоящему отопительному сезону. Генератор и турбина — сердце любой теплоэлектроцентрали. Редкий случай: только летом, когда один из пяти таких блоков становится на плановый ремонт и с него снимают защитные кожухи, можно увидеть всю красоту и мощь инженерной мысли.

Мозговой центр станции – главный щит управления. Здесь в режиме реального времени можно видеть все параметры и состояние оборудования, объемы тепла и электричества, которые вырабатывает ТЭЦ. А система экомониторинга показывает данные выбросов каждого котла в окружающую среду. Датчики установлены так, что информацию оператор узнает раньше, чем загрязнение достигнет ПДК. И при необходимости просто меняет режим работы техники.

"Минимальные выбросы определяются оптимальным сочетанием смеси газа и воздуха. И там режимные мероприятия применяются для снижения выбросов", - сообщил начальник смены ТЭЦ Сергей Бусурин.

Объемы выбросов контролируют в газохимической лаборатории. Там каждые 2 часа проверяют качество воды на десятки показателей. ТЭЦ-25 питает теплом и электричеством Запад и Юго-Запад столицы. Одна из крупнейших станций Москвы расположена неподалеку от жилых кварталов. Поэтому экологии здесь уделяют самое пристальное внимание. За последние годы в 2 с половиной раза снизились выбросы в атмосферу, почти на треть сократился шум, на 12% уменьшился расход, а, значит, и сброс воды. Впрочем, работа эта не окончена – станцию ждет модернизация. Менять горелки начнут в будущем году, а этот ремонт закончат уже через две недели - 21 августа четвертый блок ждут пусковые испытания.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Михаил Бахтияров, Егор Хлябич "ТВ Центр".