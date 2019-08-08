Банда обнаглевших лжеюристов задержана в Москве

Преступники названивали пострадавшим даже после обмана

Около 300 человек пострадали в Москве от действий мошенников, выдававших себя за специалистов юридических компаний. Вместо того чтобы помогать, они обманывали своих клиентов. Только по примерным оценкам лжеюристам удалось заработать более 150 миллионов рублей.

Жертв злоумышленники находили через рекламу в интернете и на радио. Обещали решить вопросы любой сложности - от получения различных компенсаций до представления интересов в суде, причём даже после расчета, они продолжали нагло звонить клиентам и просили оплатить некие дополнительные услуги.

Сейчас шесть человек взяты под стражу, ещё четверо находятся под подпиской о невыезде. В полиции не исключают, что число пострадавших может увеличиться.