"Мой район": как изменилось Гольяново

Эти места упоминаются в летописях с XVII века

На гербе этого района изображены корона, лось на зелёном фоне и рыбы. Речь идёт о Гольяново. И все символы, разумеется, не случайны. В прошлом эти земли были вотчиной царя Алексея Михайловича. Местные водоёмы издавна славились изобилием рыб, называвшихся гальянами.

При одном взгляде на карту Гольяново уже только по названию улиц становится ясно, что это самый восточный район столицы: Алтайская, Сахалинская, Камчатская, Красноярская, Хабаровская, Новосибирская, Иркутская, Байкальская. В состав Москвы район Гольяново вошёл в 1960 году, когда проложенная в то время МКАД определила новые границы города.

"Когда приехал, здесь была деревня, называлась она Гольяново. В летописях упоминается она в XVII веке", - рассказывает житель района Владимир Арсенькин.

К XVII веку относится и упоминание о церкви святых Зосимы и Савватия в деревне Гольяново. Её несколько раз перестраивали и сегодня это самая старая постройка в районе. В пяти минутах ходьбы от неё Гольяновские пруды со сквером - любимое место отдыха местных жителей. Небольшая сцена-эстрада в западной части сквера даже тем, кто здесь никогда не бывал, может оказаться знакомой по клипу "Дожди-пистолеты" культовой рок-группы начала 2000-х "Звери". В роли фанатов группы в клипе кроме актёров снимались и обычные жители Гольяново. Несколько часов подряд они мокли под стеной "дождей-пистолетов", роль которых исполняли поливальные машины.

Однако есть в истории Гольяново страница, которая прославила район в лихие 90-е, как один из самых неблагополучных, когда в нем орудовала известная на всю страну Гольяновская криминальная группировка. И, по одной из версий, её лидеры даже стали прототипами героев из знаменитого фильма "Бригада". С тех пор, как в 93-м году были проведены оперативные задержания, гулять здесь стало абсолютно безопасно, а криминальные легенды района ушли в прошлое.

Обновили и укомплектовали по последнему слову техники и здание главной районной поликлиники.

"Для работы мы закупили всем удобные станции врача общей практики: она в себя включает офтальмоскоп, риноскоп, отоларингоскоп, автоматический тонометр. Также можно автоматически измерить температуру. То есть эта установка, она сокращает затраты времени врача, и у врача освобождается время для дополнительного общения с пациентом", - говорит главный врач поликлиники № 191 Мария Соколова.

Ну а лидер по числу инноваций в районе - строящийся автовокзал-гигант. Транспортный многофункциональный комплекс будет состоять из двух частей: подземной, уходящей вглубь на пять этажей, и наземной шестиэтажной с зонами отдыха, камерами хранения, магазинами и кафетериями.

Проблему постоянных заторов в районе автовокзала помогла решить комплексная реконструкция Щёлковского шоссе. А недавно было принято решение о строительстве станции метро Гольяново. Её планируют открыть к 23-му году.

Татьяна Сидорова, Александр Голубев, Юрий Тимошин, Андрей Булычёв. "ТВ Центр".