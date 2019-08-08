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При пожаре в воинской части под Архангельском пострадали люди

13:15
  • четверг
  • 08 августа 2019

На место происшествия готова вылететь санитарная авиация

Пожар произошел в воинской части в Северодвинске Архангельской области. По некоторым данным, очаг возгорания находится на судне. Пострадали как минимум 10 человек.
Названа причина пожара и взрывов под Ачинском

"Можем подтвердить, что инцидент произошел, борты санавиации готовы направиться в случае необходимости и оказать помощь", - приводит "Интерфакс" заявление пресс-службы губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

По словам некоторых очевидцев, со стороны военного объекта, где начался пожар, слышны взрывы.

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