При пожаре в воинской части под Архангельском пострадали люди

На место происшествия готова вылететь санитарная авиация

Пожар произошел в воинской части в Северодвинске Архангельской области. По некоторым данным, очаг возгорания находится на судне. Пострадали как минимум 10 человек.

"Можем подтвердить, что инцидент произошел, борты санавиации готовы направиться в случае необходимости и оказать помощь", - приводит "Интерфакс" заявление пресс-службы губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

По словам некоторых очевидцев, со стороны военного объекта, где начался пожар, слышны взрывы.