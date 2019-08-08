"Умру с голода": Елена Яковлева приняла неожиданное решение

В жизни актрисы произошел перелом

58-летняя народная артистка России Елена Яковлева решила отказаться от употребления мяса.

Во время съемок нового проекта актрисе пришлось взаимодействовать с домашними животными, включая кур, свиней и кроликов. Вступив в эмоциональный контакт с милыми зверюшками, она пожалела, что на протяжении всей жизни употребляла мясо. "Я их больше никогда не буду есть!" - цитирует Яковлеву портал 7days.ru.

Народная артистка пообещала стать вегетарианцем, но не смогла ответить на вопрос о том, чем теперь она планирует питаться. "Наверное, умру с голода", - заявила Елена Яковлева.

Стоит ли относиться к словам актрисы всерьез, сказать трудно. Однако многие врачи считают, что отказ от красного мяса снижает риск преждевременной смерти примерно на 10-17%. Поэтому новые пищевые привычки Яковлевой способны порадовать не только обреченных на убой животных, но и ее преданных фанатов, которые смогут еще долго наслаждаться талантливой игрой актрисы.

Ранее сообщалось, что неординарный сын Яковлевой сменил место работы. Сейчас татуированный с ног до головы Денис Шальных подстригает модных клиентов в барбершопе на Новом Арбате. Новым коллегам он не стал рассказывать о своем родстве с народной артисткой. "Не вижу смысла особо об этом распространяться. Если мои коллеги или начальство в дальнейшем узнают о моем родстве с артистом, то они просто имеют это в виду, ничего, собственно, не меняется", - поделился он с ТВЦ.RU.