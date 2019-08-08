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Минобороны подтвердило гибель людей при взрыве в Архангельской области

13:38
  • четверг
  • 08 августа 2019

Взрыв на военном полигоне произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки

Два человека погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в российском Минобороны. Еще шесть представителей ведомства и гражданских лиц получили травмы разной степени тяжести.

Всех пострадавших доставили в больницы. Им оказана медицинская помощь.

В Минобороны рассказали, что взрыв на военном полигоне произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, пишет РИА Новости. Других подробностей ведомство не приводит.

О взрыве на полигоне в Архангельской области стало известно в четверг днем. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

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