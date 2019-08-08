Эрдоган жестко оборвал пылкую речь Зеленского на встрече в Анкаре

Турецкому лидеру наскучили рассказы о браслетах

Выступление Владимира Зеленского в Анкаре не впечатлило Реджепа Эрдогана. Президент Турции довольно жестко оборвал речь украинского коллеги, который с пылом рассказывал о браслетах, которые ему якобы подарили родители задержанных за провокацию в Керченском проливе моряков военно-морских сил Украины.

Турецкий лидер не выдержал, когда украинский лидер пообещал не снимать браслеты, пока не вернет моряков на родину.

"Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки – от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы", - выразил свое недовольство Эрдоган.

Владимир Зеленский пытался привлечь внимание к инциденту, который произошел 28 ноября 2018 года. Тогда два украинских военных катера и буксир вторглись в территориальные воды России. Они опасно маневрировали в Керченском проливе и не реагировали на требования российских пограничников. Участвовавшие в провокации корабли были задержаны, а моряки арестованы, напоминает РИА ФАН.