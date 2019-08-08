Что известно об убийцах Михаила Круга

На счету "Тверских волков" не менее 14 убийств

Члена банды "Тверские волки" Александра Осипова, который расправился с убийцей Михаила Круга, отправили в колонию "Снежинка" в Хабаровском крае, где отбывают наказание пожизненно заключенные.

На днях Осипова и его бывшего соратника Александра Агеева привезли в Тверь, где в доме убитого шансонье проводился следственный эксперимент. Агеев признался, что участвовал в нападении на Круга, а Осипов покаялся в убийстве Дмитрия Веселова - еще одного члена "Волков", который пробрался в дом Круга вместе с Агеевым и убил музыканта.

"У нас сидел Осипов. Он мне подробно рассказал, как он убивал Веселова, который убил Михаила Круга. Из нашей колонии его отправили на Дальний Восток", - рассказал URA.RU Субхан Дадашов, бывший начальник исправительной колонии "Черный Беркут", где раньше сидел Осипов. Осипов был сыном Анатолия Осипова по кличке Волк, который являлся одним из лидеров банды.

Отметим, что на счету банды "Тверские волки" 14 доказанных убийств. Александр Осипов и Александр Агеев состояли в боевом крыле группировки. Агеев отличался особой жестокостью, хотя в юности мечтал стать иконописцем и всю жизнь ходил в церковь. По некоторым данным, киллер предпочитал стрелять в своих жертв с двух рук.

Сообщается, что 12 августа певица Ирина Круг, вдова шансонье, будет опознавать предполагаемых убийц мужа. Примечательно, что еще 10 лет назад она узнала в Агееве одного из преступников.

Напомним, Михаила Круга убили в его доме в ночь на 1 июля 2002 года. Артист получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до соседа, который вызвал скорую помощь. Артист скончался в больнице на 41-м году жизни. У Круга остались жена Ирина и сын Александр. До сих пор уголовное дело об убийстве шансонье не закрыто.

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