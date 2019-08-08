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Жена опровергла смерть Гафта

14:10
  • четверг
  • 08 августа 2019

Актер смотрит свои фильмы в палате

Актриса Ольга Остроумова сообщила, что ее муж Валентин Гафт находится в обычной палате в стабильном состоянии. Слухи о смерти 83-летнего актера она назвала ерундой. 
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"Жив-здоров, все нормально. Он в палате уже находится. С ним врачи, с ним сиделки, с ним я. Он лежит, смотрит свои фильмы", - рассказала Остроумова ТВЦ.RU. 

Актриса не понимает, откуда появился слух о смерти ее мужа: "Это какая-то утка. Кто ее пустил, непонятно". 

Ольга Остроумова также высказалась о своем самочувствии: "Держусь. Я должна быть здорова". 

Ранее о кончине Гафта сообщили другие СМИ и пользователи соцсетей.

Валентин Гафт наиболее известен по ролям в фильмах "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные".

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