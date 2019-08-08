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"Вертолеты замели следы": появилась очередная версия гибели дятловцев

14:35
  • четверг
  • 08 августа 2019

Бракованная фотография рассказала о тайне, которую пытались замолчать

Поспособствовать смерти группы Дятлова могло крушение ракеты с космонавтом.

Такую версию выдвинул российский исследователь Валентин Дягтерев. Он проанализировал фотографию, которая была сделана на фотоаппарат туристов. Этот кадр посчитали бракованным, однако Дягтерев предположил, что на нем изображены кресло и мертвый космонавт.

"Само кресло, видимо, запуталось в стропах парашюта. Ну, а несчастный космонавт погиб во время катапультирования", - предположил исследователь.

Поскольку дятловцы стали невольными свидетелями крушения, то их ликвидировали, а следы космической аварии убрали вертолетами, пишет "Обозреватель". 

Туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области. Тела молодых людей нашли спустя несколько месяцев. Причина гибели туристов до сих пор неизвестна, Следственный комитет недавно возобновил расследование этого громкого происшествия.

Видео: Программа "ТВ Центра" "Линия защиты" "Перевал Дятлова. За горами лжи"

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