"Вертолеты замели следы": появилась очередная версия гибели дятловцев

Бракованная фотография рассказала о тайне, которую пытались замолчать

Поспособствовать смерти группы Дятлова могло крушение ракеты с космонавтом.

Такую версию выдвинул российский исследователь Валентин Дягтерев. Он проанализировал фотографию, которая была сделана на фотоаппарат туристов. Этот кадр посчитали бракованным, однако Дягтерев предположил, что на нем изображены кресло и мертвый космонавт.

"Само кресло, видимо, запуталось в стропах парашюта. Ну, а несчастный космонавт погиб во время катапультирования", - предположил исследователь.

Поскольку дятловцы стали невольными свидетелями крушения, то их ликвидировали, а следы космической аварии убрали вертолетами, пишет "Обозреватель".

Туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области. Тела молодых людей нашли спустя несколько месяцев. Причина гибели туристов до сих пор неизвестна, Следственный комитет недавно возобновил расследование этого громкого происшествия.

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