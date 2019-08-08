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Редчайший кадр: момент столкновения болида с Юпитером попал в объектив

14:20
  • четверг
  • 08 августа 2019

Обычно столкновения с планетой-гигантом остаются незамеченными

Астрофотографу Этану Чаппелу крупно повезло. Ему удалось запечатлеть загадочный взрыв в верхних слоях атмосферы Юпитера. В атмосфере планеты-гиганта постоянно вспыхивают молнии и блики полярного сияния, но выглядят они совсем иначе.

Заинтригованный наблюдатель поделился своим открытием в соцсетях. На кадрах видна вспышка на полосе облаков ниже экватора. Специалисты пришли к заключению, что это столкновение Юпитера с болидом. Эта разновидность метеоров взрывается в плотных слоях атмосферы. Пример болитда – знаменитый челябинский метеорит.

Как отмечают эксперты, для Юпитера такие гости из космоса вовсе не редкость – его гравитация намного сильнее земной. Исследования показали, что интенсивность подобных воздействий на Юпитер в 2000—8000 раз превышает число встреч болидов с Землей.

По словам автралийского астронома Джонти Хорнера, нельзя просто смотреть в окуляр телескопа в надежде поймать взрыв болида в атмосфере - большую часть времени столкновения будут оставаться для внешнего наблюдателя незаметными. Ценность полученного видео именно в том, что процесс можно наблюдать в реальном времени, сообщает "Популярная механика".

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