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"Смотрит в никуда": впавшая в кому солистка "Фристайла" открыла глаза

14:56
  • четверг
  • 08 августа 2019

Многие звезды помогают артистке финансами

Нина Кирсо встретила свой 56-й день рождения – 4 августа - в коме. В таком состоянии артистка уже больше года – инсульт с солисткой популярной группы "Фристайл" случился 1 июня 2018 года. Помощь была оказана поздно и певица впала в кому.
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В последнее время появились слухи, что Нина, наконец, открыла глаза. Однако это, к сожалению, не означает, что она в сознании, рассказал изданию "Вести Украина" солист группы, музыкант и поэт Сергей Кузнецов.

"Нина открывает глаза давно, но это не говорит о том, что она пришла в сознание. Она ни на что не реагирует, а взгляд смотрит в никуда", - цитирует издание Кузнецова.

Музыкант рассказал, что в день рождения Нины Кирсо ее посетил в больнице муж -  руководитель группы "Фристайл" Анатолий Розанов. Он поздравил супругу. Кузнецов также сообщил, что денег на лечение Нины Кирсо хватает: помогают как поклонники, так и звезды, среди которых София Ротару, Таисия Повалий, Андрей Данилко и Ольга Сумская.

Отмечается, что забрать артистку домой невозможно - и Анатолий Розанов и  сын Нины Макс постоянно на гастролях. Кроме того, в домашних условиях при таком диагнозе обеспечить уход нереально. А в  больнице хороший уход, Нине обеспечивают и массаж, и искусственное кормление.

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