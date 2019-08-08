Алибасов решил засудить "Ашан" и производителя "Крота"

Причина - чистящее средство похоже на "Миринду"

Адвокат музыканта Бари Алибасова Андрей Комиссаров подал 150-страничный иск против производителя средства для чистки труб "Крот" и гипермаркета "Ашан".

Заявление будут рассматривать в Пресненском суде, пишет "Газета.Ru". Алибасов хочет получить с компании 100 миллионов рублей: 85 миллионов компенсации за причиненный вред здоровью, а 15 миллионов за моральный ущерб.

Как выяснилось "Крот" оказался в доме Алибасова благодаря солисту группы "На-на" Владимиру Политову, он приобрел его в гипермаркете "Ашан". Причиной случая, который едва не стоил Алибасову жизни, стала похожая этикета чистящего средства и газированного напитка "Миринда".

"Многие люди могут также, как Бари Каримович, пострадать. Это же опасно!", - цитирует kp.ru ("Комсомольская правда") адвоката Комиссарова.

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозной коме, из-за чего у него частично отказала память. Обо всё этом рассказали представитель Алибасов и его сын, но медиасообщество засомневалось в том, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле. Возможно, "отравление "Кротом" было придумано для раскрутки новой концертной программы группы "На-На".