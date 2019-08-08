Фадеев намекнул на наглость Наргиз после отмены ее гастролей

Они сотрудничали пять лет

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт о сотрудничестве с певицей Наргиз.

Центр прислал узбекско-российской артистке официальное письмо с запретом на исполнение песен Фадеева. К тому же MALFA отказался исполнять свои обязательства по туру, в который Наргиз должна была отправиться в августе. По данным РИА Новости, под угрозой срыва оказались ее концерты в Юрмале, Красногорске и Чайковском.

Ранее Наргиз написала, что ее гастроли внезапно отменили: "Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется якобы потому, что я отказалась выезжать в тур".

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Максим Фадеев официально не прокомментировал информацию, но опубликовал в соцсети картинку с ироничным текстом: "Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1.Снять с ушей лапшу. 2. С души - камень. 3. С шеи - обнаглевших людей. Все. Вы в идеальной форме". Под фото продюсер написал: "100% Я попробовал, работает!"

Фадеев и Наргиз начали сотрудничать в 2014 году. Продюсер написал для артистки такие хиты, как "Я - не твоя" и "Мы вдвоем".