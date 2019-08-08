ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минсельхоз высказался о подорожании хлеба

15:29
  • четверг
  • 08 августа 2019

В ведомстве указали, что рост стоимости соответствует инфляции

В Минсельхозе России в четверг отреагировали на сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба. В ведомстве оценили ситуацию как стабильную, без резких колебаний цен.

Мясо в России ощутимо подорожает
В ФАС объяснили смысл роста цен на продукты

"Цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции. Повышение розничной стоимости на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции", - приводит "Газета.Ru" данные Минсельхоза.

Ранее специалисты Федеральной службы государственной статистики подсчитали, что за первые семь месяцев этого года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% по сравнению с 2018 годом. Подорожание объясняется ростом стоимости муки.

В июле Росстат сообщил, что рост цен на картофель составил более 16,1%, свеклу - 9,2%, яблоки – почти на 8%. Шлифованный рис подорожал на 1,4%, а овсяная и перловая крупы – на 1,5%.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Продавец в магазине
Продавец в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.