Минсельхоз высказался о подорожании хлеба

В ведомстве указали, что рост стоимости соответствует инфляции

В Минсельхозе России в четверг отреагировали на сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба. В ведомстве оценили ситуацию как стабильную, без резких колебаний цен.

"Цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции. Повышение розничной стоимости на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции", - приводит "Газета.Ru" данные Минсельхоза.

Ранее специалисты Федеральной службы государственной статистики подсчитали, что за первые семь месяцев этого года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% по сравнению с 2018 годом. Подорожание объясняется ростом стоимости муки.

В июле Росстат сообщил, что рост цен на картофель составил более 16,1%, свеклу - 9,2%, яблоки – почти на 8%. Шлифованный рис подорожал на 1,4%, а овсяная и перловая крупы – на 1,5%.

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